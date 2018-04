El bloc sobiranista es manté al Congrés, segons una enquesta d'«El Mundo»

Mariano Rajoy, davant del Congrés, en una imatge d'arxiu. Foto: Flickr PP

Ciudadanos se dispara: ganaría hoy las elecciones duplicando el resultado de 2016 https://t.co/Y1lz9IUl5m — EL MUNDO (@elmundoes) 31 de març de 2018

Si avui se celebressin eleccions al Congrés, Cs se situaria per primera vegada com el partit preferit pels espanyols, amb un 26,7% del suport i duplicaria els vots dels comicis de juny de 2016, segons una enquesta que publica avui El Mundo . La formació d'Albert Rivera superaria el PP (23,3%) amb més de tres punts. El partit de Rajoy perdria gairebé 10 punts respecte a les passades eleccions.Les dues forces sumarien el 50% dels vots per només el 38% de PSOE i Podem. Els dos partits que representarien el bloc polític d'esquerres perden uns tres punts cadascun en relació a les eleccions de 2016.Pel que fa al bloc independentista, es manté tot i que amb un trasvassament de vots. ERC obtindria el 3,3% del suport (2,6% el 2016) mentre el PDECat, l'1,3% (2% el 2016, amb CDC.

