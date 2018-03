Un miler de persones surten al carrer a Cambrils pels presos polítics

Capçalera de la manifestació a Cambrils Foto: ANC El Catllar

Avui manifestació per la llibertat a Cambrils pic.twitter.com/BxdXcLY2AV — ANC El Catllar (@ANCElCatllar) 31 de marzo de 2018

Més d'un miler de persones participen en una manifestació pels carrers de Cambrils exigint l'alliberament dels presos polítics i perquè puguin tornar els membres del Govern que estan a l'exili. Convocada pel CDR local, la riuada de gent ha arrencat la marxa des del passeig de les Palmeres.El fort vent que ha bufat aquest dissabte al municipi del Baix Camp no ha estat un obstacle per als centenars de persones que han demanat que hi hagi democràcia i que s'acabi la repressió de l'Estat contra els polítics i el poble català.Els crits de "1-O, ni oblit ni perdó", "llibertat presos polítics" i "Puigdemont, el nostre president" han ressonat pel passeig de les Palmeres del municipi del Baix CampAlgunes de les imatges que diferents usuaris de Twitter han penjat a la xarxa de la manifestació:

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)