El Barça esgarrapa un punt a Sevilla amb un final de partit èpic (2-2)

Empat "in extremis" en el camp del Sevilla. Sense Leo Messi a l'onze inicial, els de Valverde han estat poc efectius de cara a porteria en els primers 45 minuts. La primera part ha estat molt igualada amb ocasions a banda i banda del camp, però un gol de Franco Vázquez al minut 35 ha posat el Sevilla per davant en el marcador.Només començar la segona part, Muriel ha marcat el segon enterrant gairebé les possibilitats dels blaugrana de capgirar el marcador. Un gol de Luis Suárez al minut 88 ha donat aire als blaugrana, que han rematat la feina amb un gol de Messi al minut 90.Final èpic, doncs, per un partit difícil per als blaugrana que havia de servir per encarrilar la Lliga. El Barça, però, ha aconseguit esgarrapar un punt als últims minuts. Ara bé, haurà d'esperar algunes jornades més per assegurar el títol de Lliga.

