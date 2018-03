​La defensa de Puigdemont recorda que la Fiscalia encara ha de decidir si accepta tramitar l'euroordre

La presó de Neumünster, on és Puigdemont Foto: ACN

La fiscalia general de Schleswig-Holstein encara ha de decidir si accepta tramitar o no l'ordre europea de detenció contra el president destituït Carles Puigdemont, recorden a l'ACN fonts de la seva defensa a Alemanya, Bèlgica i Catalunya.De fet, els advocats del líder de JxCat descarten per ara que hi hagi una compareixença de Puigdemont davant del jutge el proper dimarts, quan apunten que arribarà tota la documentació del cas davant dels tribunals. És a partir de llavors quan la fiscalia decidirà si accepta la tramitació de l'euroordre i, en cas afirmatiu, si demana al jutge que resolgui a favor d'una extradició cap a Espanya.En aquest escenari, la fiscalia també haurà d'especificar per quins delictes estipulats a l'euroordre voldria extradir a Puigdemont, i es podria donar el cas que els acceptés tots, o només la malversació però no la rebel·lió, per exemple. El jutge Llarena també va marcar la casella de "corrupció" a l'euroordre.Llavors, s'obriria un període en què la fiscalia i la defensa haurien d'argumentar davant del jutge el seu cas, i la justícia alemanya hauria de prendre la decisió en un termini de dos mesos, tres, si es poden al·legar circumstàncies excepcionals.Un cop es conegui la decisió de la fiscalia, a partir de dimarts, s'obre també la possibilitat que Puigdemont surti de la presó. Això seria en dos possibles escenaris: si la fiscalia de Schleswig-Holstein decideix no procedir amb l'euroordre o si accepta tramitar l'extradició però considera que el president destituït pot esperar a la decisió en llibertat amb cautelars.

