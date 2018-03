Els crítics de Podem planten Domènech al debat de candidatures

Xavier Domènech aquesta setmana al Parlament Foto: Adrià Costa

Dues de les candidatures que pugnen en primàries per la secretaria general de Podem han anunciat que no participaran en el debat de llistes que s'havia organitzat per aquest diumenge a Terrassa."A les places, Podem", que lidera la senadora Celia Cánovas', i 'Amb tu sí que es pot', de Merche Gil, han fet públic en missatges a les xarxes socials que no hi intervindran com a "senyal de protesta enèrgica". En plena polèmica pels intents d'impugnar la candidatura de Xavier Domènech , líder dels comuns que aspira també a liderar Podem, les dues llistes consideren que el comitè electoral no és un organisme "neutral", veuen "falta de transparència" a tot el procés intern i denuncien "indefensió absoluta" de la resta de candidatures davant de la llista 'Amb tu, Podem' de Domènech.Podem ha organitzat per aquest diumenge la migdia un debat "de candidatures" a Terrassa. Fonts properes a la llista de Domènech ja havien avançat que el líder dels comuns no hi participaria. I que se centrarien en el debat de "candidats" que es durà a terme dimecres 4 d'abril a Barcelona.En un comunicat a les xarxes, els de Merche Gil defensen que han pres la decisió observant "irregularitats, imparcialitats i accions que han detectat aquestes últimes setmana i denunciat de manera discreta". Acusen el comitè electoral de "falta d'imparcialitat" i d'incompliments del codi de neutralitat, del reglament d'incompatibilitats i del estatuts. Lamenten que la Comissió de Garanties estatal intervingués en la polèmica per les impugnacions, i sospiten d'una "possible manipulació interessada" dels mitjans per part del comitè electoral.Ho veu de manera pràcticament igual Cánovas, que també carrega contra el comitè electoral i una "manipulació" mediàtica que no poden denunciar, diu el comunicat, perquè és "estèril" des del moment que la Comissió de Garanties estatal va deixar en mans del comitè electoral -no és "neutral"- dirimir totes les qüestions internes. En un comunicat amb arguments molt semblants, les dues candidatures demanen el comitè electoral que reconsideri la seva posició.La decisió d'aquestes dues candidatures arriba dos dies després que la Comissió de Garanties Democràtiques de Podem Catalunya reiterés que la candidatura de Domènech a les primàries incompleix tant els Estatuts com el reglaments intern, i es desmarqués així de l'estatal: l'òrgan estatal havia decidit anul·lar la resolució de la comissió catalana que impugnava Domènech i acatar per tant l'aval que li va donar inicialment el comitè electoral de les primàries.La polèmica va arrencar amb la petició d'impugnació, inicialment per part de Cánovas, a la llista de Domènech sobretot per dos motius del reglament intern. Per una banda, Cánovas s'aferrava a l'article 6 que planteja com a possible supòsit d'incompatibilitat un candidat que "tingui en l'actualitat o en un passat recent càrrecs directius o rellevants en altres organitzacions polítiques, coaliades o no amb Podemos, els afiliats de les quals poguessin alterar de manera fraudulenta el desenvolupament de les primàries". Cánovas també apel·lava al punt d'aquest reglament que insta a valorar la incompatibilitat d'un candidat que "sigui portaveu públic oficial o no d'altres partits polítics diferents a Podem".Podem Catalunya està ara en campanya electoral interna a l'espera que arrenquin les votacions telemàtica i presencial entre el 5 i el 9 d'abril. Està previst que se'n sàpiguen els resultats l'11 d'abril.

