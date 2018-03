Tabàrnia, SCC, Cs i periodistes unionistes es manifesten «per la llibertat d'expressió»

Hui els veïns de Jafre, molts d'ells sense ni tant sols saber-ne el significat d'aquesta paraula anglesa, ens han colat un hype de l'alçada de l'església de Sant Martí. Hem estat espectadors d'un acte d'autoconsum en plan pícnic, on uns senyors de fora han vingut, s'han acomodat com els ha plagut, s'han servit i gaudit d'allò que ja es duien preparat de casa i en acabar han marxat, i a mode d'engrunes ens han deixat uns quants adhesius en forma d'estanquera enganxats al llarg d'un parell de carrers del poble.



Som un poble petit al cul de l'Empordà, així que teòricament hauríem de ser fàcilment impressionables. Però ni de bon tros. Ni una desena part.

Un centenar de manifestants, tots vinguts de fora, acompanyats de premsa i seguretat privada (per si hi havia franctiradors al carrer Major), s'han reunits davant l'ajuntament i han recorregut un parell de carrers (uns al·lucinants 440 metres en total) fins tornar al punt de sortida. Entre el passeig i la lectura del manifest uns 30 minuts invertits. I ja està. S'ha acabat. Cap a casa.



Per descomptat els veïns ens ho miràvem encuriosits des de la cantonada o el terrat. Ja he dit que som un poble petit, i les opcions d'oci són limitades, així que si et duen les mones a casa no és menester anar al zoo. Ens ho miràvem amb una barreja de curiositat (oh, un castellanoparlant, no n'havia vist mai cap!!) i també un sentiment de vergonya aliena. La que acostuma a fer el senyor Boadella (l'exemple de Brussel·les, sense anar més lluny).



I sí, un dels altres al·licients que hem tingut la gent de Jafre per delectar-nos amb la performance unionista als nostres carrers ha estat la possibilitat de veure en viu i en directe la família Boadella. Una gent que tributa a Jafre, i que hi te una residència, però que mai des que van arribar s'han fet amb la gent del poble. Ni es van fer amb els veïns, ni compraven als seus comerços, ni participaven en els esdeveniments o festes, i tampoc han anat mai a una sola missa a l'església, tot i que després vagin a emprenyar al mossèn amb les seves falsedats.

Van arribar, van fer una paret ben alta al voltat de casa seva, hi van plantar xifrés per no haver de veure la resta del poble i van desaparèixer. I ara es pregunten per què la gent no els saluda. Coi, dons mira, potser per que ni tant sols sabem que existiu. Jo feia més de 10 anys que no els havia vist!



Així que en resum: uns senyors forans que tenen una casa al poble han invitat els seus quatre amics a fer un passeig de mitja hora pel centre de Jafre. I ni tant sols els han ofert un got d'aigua, demostrant que són tan mals amfitrions com veïns.