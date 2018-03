Irene Montero i Pablo Iglesias seran pares de bessons, tal com ha anunciat ella mateixa al seu mur de Facebook. "Pablo i jo hem emprès un camí que en els propers mesos capgirarà les nostres emocions, transformarà el meu cos i omplirà les nostres vides de bellesa i algunes nits sense dormir", comença el missatge. Montero també explica que està embarassada de 13 setmanes de "dues criatures que, si tot va bé, naixeran per setembre o octubre"."Som immensament feliços i afortunats", prossegueix, mentre confessa que la maternitat "és un procés tan bonic com complex, ple de situacions, emocions i preguntes que no surten a les pel·lícules ni als contes". En aquest sentit, Montero ha volgut agrair a les "mares, amigues, companyes que des de fa setmanes fan tribu amb mi, que em donen la mà i comparteixen escolta, vivències i la seva experiència".

