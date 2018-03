Zoido respon a Guardiola: «Assetjar qui no combrega amb l'independentisme és violència»

I amenaçar al President Puigdemont desitjant- li la mort i duent- li fill de p ... O cremar un ateneu pintar svastiques o empaitar als abogats dels presos politics aixo que es? sr novio de la muerte?

Per cert aquest senyor del cavall va fer apologia de Tejero i de Franco. No se si aixo l' hi sembla be

Per cert . Desafina ministre