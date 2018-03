L'ANC portarà el clam per l'alliberament de Puigdemont al cor d'Alemanya

No perdem mes temps , fem els càlculs exàctes per portar a bon terme tot l, esforç que s, ha fet a l'exili de la nostra gent .

Ara vosaltres ANC , que som molts, tenim un treball per agermanar Catalunya , Espanya , Europa . Les llibertats han de començar pel poble aquest serà el secret per la reconducció de tot.

Catalunya es molt més que un poble que vol l, independència , hem de ser els capdavanters per fer obrir els ulls al món.

Una de les nostres caràcteristiques és el treball en pau i amb tothom .

Espanya és la nostra veïna , els seus dirigents no la representen de cap manera. Europa està molt despistada i ja hi hà que en volen marxar (Br èxit)......

Arà és la nostra hora ANC . Amb vosaltres i a totesssssssssssssssss.