Les platges catalanes s'omplen de creus grogues per «la mort de les llibertats» Foto: ACN

Les platges del Port de la Selva, Cadaqués (Alt Empordà) i Argelés (Catalunya del Nord) han aparegut plenes de creus grogues aquest dissabte per denunciar la "manca de llibertats que pateix Catalunya". En concret, se n'han clavat 1.500 al Port de la Selva, 1.200 a Argelés i prop de 300 a Cadaqués. Una de les que hi ha participat ha estat la Blanca que explica que volien escenificar "la injustícia que s'està vivint a Catalunya"."És una manera molt gràfica de mostrar-ho aprofitant que és Setmana Santa", ha reblat. Les creus les han fet els mateixos veïns i portaven escrit diferents missatges com "llibertat", "justícia" o "democràcia". L'acció s'ha fet aprofitant la nombrosa presència de turistes, a qui la representació ha agafat per sorpresa. L'Ida Andvad, una noruega que viu a Terrassa, reconeix que no en sabia res sabia i li ha semblat "impactat molt".

