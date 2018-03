L'aplicació que permet treure's el permís de conduir des del mòbil

Els responsables de la «start-up» catalana Dibo Foto: Europa Press

La start-up catalana Dribo ha digitalitzat el procés de treure's el permís de conduir a través d'una "app", amb l'objectiu de facilitar i abaratir el camí fins a aconseguir el carnet als seus clients, en una plataforma que ja ha superat els 5.000 usuaris.En una entrevista d'Europa Press en el marc del 4YFN, el soci fundador i director executiu de Dribo, Enric Romero, ha assegurat que el procés per treure's el carnet sol ser "desmanegat", a més d'anar a classe i pagar matrícules i taxes.La plataforma ofereix una tarifa plana de 149 euros que inclou taxes de la Direcció general de trànsit (DGT) i tramitació, a més de tres oportunitats per presentar-se a l'examen teòric i pràctic, i una altra de 349 euros, que inclou deu classes pràctiques, cada addicional costaria 20 euros.Romero ha assenyalat que l'"app" té dos perfils molt definits: els joves d'entre 17 i 24 anys, que cursen últim curs d'institut o una carrera universitària, i les dones d'entre 35 i 45 anys. També ha assegurat que són moltes les persones que per motius laborals o personals no poden acudir de manera freqüent a les autoescoles convencionals, la qual cosa fa que el procés s'allargui."Els nostres clients tenen un autoescola disponible les 24 hores dels 365 dies de l'any en el mòbil", i ha subratllat que el procés teòric es basa en una metodologia pròpia basada en la personificació i la "gamificació" d'exercicis.

