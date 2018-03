​El PSC demanarà al Parlament mesures contra Salvadó pels comentaris de to masclista

La diputada socialista Beatriz Silva ha anunciat aquest dissabte que demanarà al Parlament que prengui mesures contra el diputat d'ERC Lluís Salvadó arran de la filtració aquest març d'una conversa del republicà , la qual el PSC considera que "suposa una greu conducta sexista i masclista i contradiu el codi de conducta dels diputats".Silva ha opinat que les paraules de Salvadó en l'enregistrament tenien "contingut polític en tractar-se del procés de selecció d'una consellera de la Generalitat", i ha recordat que els poders públics han de fer un ús no sexista del llenguatge.La socialista ha anunciat que registrarà aquest dimarts una proposta de resolució que insta el Parlament a garantir l'ús d'un llenguatge no sexista en el treball institucional, i assegurar que els membres del Govern i l'Administració de la Generalitat no incorrin en conductes o expressions sexistes.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)