Ian Gibson: «Em produeix vergonya que la tomba de Franco tingui flors fresques cada matí»

Ian Gibson, en una imatge d'arxiu Foto: Europa Press

"La dreta espanyola diu que no és franquista, però té el franquisme a la genètica, a l'ADN". Així ho afirma l'hispanista Ian Gibson en una entrevista al mitjà alemany Deustche Welle . "Conscient de l'enormitat de la repressió franquista, la dreta espanyola no vol facilitar la investigació de la mateixa repressió".Una situació, al seu parer, molt diferent a la viscuda a Alemanya amb la gestió del llegat del nazisme. "Al llarg de quaranta anys, a Espanya va imperar la impunitat, el silenci i la destrucció de documents compromesos. La dreta espanyola es nega a acceptar que a l'Estat hi hagués un holocaust, un crim de lesa humanitat".L'anàlisi de Gibson també esquitxa els socialistes. "Per a mi, els principals culpables de la situació actual", rebla. "A partir de 1982, quan van tenir majoria absoluta van decidir no moure l'assumpte. Van estar 14 anys al poder i no van fer res". I s'exclama: "Avui, en ple 2018, Franco és encara al Valle de los Caídos, amb flors fresques cada matí, pagades pels espanyols! Com a hispanista i espanyol nacionalitzat em produeix vergonya".

