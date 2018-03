La nova versió del controvertit bust de Cristiano Ronaldo

Els dos busts de Cristiano Ronaldo, fets pel portugès Emanuel Santos Foto: Emanuel Santos

Semblava que el món del retrat artístic no tornaria a tenir cap moment tan "gloriós" com el que es va viure després de la reparació de l'Ecce homo de Borja, obra de Cecilia Giménez. Però encara havia d'arribar l'escultura de Cristiano Ronaldo que està exposada a l'aeroport de Madeira, perpetrada per l'escultor amateur portuguès Emanuel Santos.Just un any després d'aquella "sorprenent" obra, l'escultor ha realitzat una versió millorada del bust del futbolista del Real Madrid, com es pot veure al mitjà Bleacher Report en un reportatge del procés d'elaboració de la segona peça, la nova oportunitat que té Santos de redimir-se com a escultor.Santos dedica el seu temps lliure a l'escultura. No és professional i ha explicat que se li va acudir la idea quan treballava a l'aeroport de Madeira carregant maletes, just quan va saber que l'aeroport estava a punt de canviar el seu nom pel del jugador del Madrid. En aquell moment va ser quan començar a esculpir la figura, estrenant-la a ulls del món el 29 de març de 2017.La reacció del públic va ser immediata, amb imatges a Twitter on es posava en dubte la qualitat de l'obra, i on es ridiculitzava el resultat de l'escultura, amb centenars de crítiques, acudits i imatges que en feien befa.

