Arrimadas: «Els partits independentistes no volen que acabi el 155»

Voste no la he escoltat mai cap prooste per els catalans independentistas, voste no mes parla que els politics acatin la llei com qualsevol ciutada, voste no mes fa que queixarse de la llei electoral.

Dons que sapiga que voste va guanyat les eleccions i no a fet cap proposte per tots els catalans, no mes es refereix els seus catalans.

Referent a la llei, encara no l'he sentir dir re referent a la resolucio de l'ONU, del que diu Suissa, Escocia, o Bélgica (cal esperar veure que diu Alemanya?), pensará voste acatar el que dictamini la justicia Internacional?

I referent a la llei electoral, es obvi que no es faran les lleis al seu interés i del seu partit politic (aquí es demostré que voste no acata les regles del joc), i no cal que l'hi recordi que gracies a l'actual llei electoral voste gaudeix de 2 escanys mes al Parlament.

Dit aixo, vist con actúa, pensá, i el poc irrespetuosa que es respecte a la seva oposicio queda clar que per les properes eleccions voste baixara escons, vostes si que son un souffle. A no ser que s'inventin alguna llei nova, que no mes venefici els corruptes