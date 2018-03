VÍDEO La versió heavy d'«Els segadors», premiada als Estats Units

A Sound of thunder al Concert per la Llibertat dels presos polítics Foto: Xavier Mercadé

Si la versió d'Els Segadors del grup de heavy metal nord-americà A Sound of Thunder va causar furor, el videoclip no es queda enrere. Tal com explica Enderrock , el vídeo realitzat per Hector Sunyol va guanyar fa uns dies el premi a Millor videoclip de temàtica social (Best Social Commentary Video) al festival L.A. Music Video Awards celebrat a Vernon (Califòrnia).En la producció premiada es barregen imatges del concert que la banda va fer a la Faktoria d'Arts de Terrassa amb altres de la jornada de l'1 d'Octubre a les Borges Blanques amb tota la repressió policial que es va viure als col·legis electorals.El grup de Washington DC va actuar en el Concert per la Llibertat que l'ANC va organitzar a l'Estadi Olímpic de Montjuïc el passat 2 de desembre del 2017 i el tema va tenir molt recorregut a través de les xarxes socials. La banda va versionar l'himne nacional de Catalunya la tardor passada, titulant la cançó The Reapers.

