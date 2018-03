Detingut per amenaçar amb una navalla diversos vianants a Lleida

La Guàrdia Urbana de Lleida va detenir aquest dimecres un veí de la ciutat de 27 anys com presumpte autor d'un delicte d'amenaces. Una patrulla del cos va acudir a les 16.10 hores a la plaça Sant Joan després de rebre l'avís que un jove havia intentat agredir diversos ciutadans amb una navalla i que posteriorment havia fugit.Poc després i arran de la descripció facilitada per testimonis, agents del cos van localitzar el sospitós al carrer Comerç, el qual anava cridant i gesticulant amb els braços i que, en adonar-se de la presència policial, va llençar al terra la navalla que duia. Finalment, l'home va ser arrestat pels agents. Altrament, la Guàrdia Urbana ha detingut dos homes en les darreres hores per suposadament haver agredit i maltractat les seves respectives parelles.La Guàrdia Urbana també va detenir dimecres un home de 28 anys i també veí de Lleida com a presumpte autor d'un delicte de trencament de condemna, violència de gènere i lesions. Una patrulla es va desplaçar a les 21.25 hores al carrer General Brito després que un ciutadà avisés el cos que una parella estava discutint al carrer. En arribar al lloc, l'home va explicar als agents que s'havia discutit amb la seva exdona. Els urbans van observar que la dona, que s'allotjava en un establiment hoteler, presentava un fort cop a la cara i una ferida al llavi superior. Els agents van comprovar que a l'home li constava un ordre d'allunyament emesa per un Jutjat de Lleida, motiu pel qual el van detenir.

