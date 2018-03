Puigdemont es referma des de la presó: «No renunciaré, no em retiraré»

No sé com anirá a Alemanya, Escócia, Belgica i Suïssa. Estic amb l'ai al cor com tothom.

Una cosa es certa: si s'haguessin quedat aquí estariem ja tots plegats muts i a la gábia. Amb tota l'admiració, el respecte i solidaritat pels que estan empresonats. I pels que per por de ser-ho no acaben d'enfilar bé l'agulla. No sé que faria jo al seu lloc.

Pero el ressó internacional l'han aconseguit el President i els altres a l'exili. Cap altre pais parlaria encara de Catalunya i el que passa si no fos per ells.

I si el President només hagues volgut "salvar-se" (segons els que l'han titllat de fugao i més) s'hauria quedat quietet i calladet.

Ara aquests països s'han de pronunciar vulguis que no . I segons com ho facin es determinará també el futur del presos que son aquí. Espanya no podria continuar a tenir empresonades persones acusades de delictes que altres països de la UE no consideren com a tals, sobretot despres de la sorollada que ha causat la detenció del President.

Endavant i ánims President! Teniu una alçada dificil de superar!