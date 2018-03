El missatge de Puigdemont des de la presó: «Que tothom ho tingui clar: no claudicaré»

"Que tothom ho tingui clar: no claudicaré", aquest ha estat el missatge que ha enviat Carles Puigdemont des de la presó de Neumünster, al nord d'Alemanya, on ha de passar aquests dies de Setmana Santa.

Que tothom ho tingui clar: no claudicaré, no renunciaré, no em retiraré davant l'actuació il·legítima dels qui han perdut a les urnes ni davant de l'arbitrarietat dels qui estan disposats a pagar el preu d'abandonar l'estat de dret i la justícia per "la unitat de la pàtria". pic.twitter.com/X9Q7kXHuxg — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 31 de març de 2018

