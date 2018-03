VÍDEO Un Liceu dempeus clama per la llibertat dels presos polítics al concert de Bob Dylan

"I el concert de Bob Dylan acaba amb el Liceu dempeus cridant llibertat" #LlibertatPresosPolítics pic.twitter.com/D87I1RmWkJ — Llibertat.cat (@Llibertatcat) 30 de març de 2018

Ara mateix, al Liceu, tot just en acabar el concert de Bob Dylan#LlibertatPresosPolítics pic.twitter.com/BIYkm6JRwe — Carmen P (@maihaviaditque) 30 de març de 2018

Bob Dylan ha actuat aquest vespre al Gran Teatre del Liceu de Barcelona, en el marc del festival GuitarBcn 2018 i dins de la seva gira "Never Ending Tour". Ha estat la primera actuació del cantautor nord-americà a la ciutat comtal després que guanyés el Premi Nobel de Literatura 2016, i també arriba vuit anys després del seu concert al Poble Espanyol que es va celebrar el juny de 2010. Abans, però, va visitar Catalunya al 2012 amb una actuació al Festival de Cap Roig.I el moment polític no ha pogut defugir de l'espectacle. Tal com han recollit diversos espectadors a Twitter, el Liceu en ple a clamat per l'alliberament dels presos polítics durant una llarga estona un cop acabat el concert.

