Els CDR preparen «la primera acció directa de desobediència civil massiva»

Manifestació Vic pels presos polítics Foto: Josep M Montaner

Els CDR continuen en plena activitat per denunciar la repressió de l'Estat. Una nova acció, que fins ara no havien fet, ha estat aixecar barreres d'un peatge. Ho van fer aquest dijous a la sortida de l'autopista AP-2 a Montblanc, a la Conca de Barberà. I aquest divendres, diversos comptes de Twitter dels CDR han publicat una avenç del que serà la "primera acció directa de desobediència civil massiva", acompanyat del hashtag #operaciotornada.Minuts després, el mateix CDR de Vic ha fet una altra piulada amb un cartell on fan una crida a recuperar el "no vull pagar", una acció que va fer fortuna ara fa uns anys i que consistia en no pagar els peatges durant l'operació tornada de Setmana Santa que tindrà lloc a partir d'aquest dissabte i fins dilluns.

