​VÍDEOS Mig miler de persones clamen a Das que Llarena «no és benvingut»

Mig miler de persones fan una marxa lenta d'Alp a Das Foto: CDR Cerdanya

Més de mig miler de persones tallant la carretera d'Alp a Das (la Cerdanya) mobilitzades pel CDR.

"Hem arribat a Das a deixar ben clar que volem #LlibertatPresosPolitics i que aquí el jutge Llarena NO és benvingut."pic.twitter.com/G2Bb9ydFhS — Llibertat.cat (@Llibertatcat) 30 de marzo de 2018

Mig miler de persones han fet aquest divendres a la tarda una marxa lenta a través de la carretera C-162, entre Alp i Das, per reclamar la llibertat dels presos polítics. Els manifestants han respost a la crida del Comitè de Defensa de la República (CDR) Cerdanya, que al llarg de la setmana ja ha fet altres convocatòries per mostrar el rebuig per la detenció de Carles Puigdemont i per l'empresonament de polítics independentistes catalans.Com en les altres ocasions, el CDR Cerdanya ha difós a través de les xarxes socials la protesta, aquesta vegada acompanyada d'un text en què es podia llegir que l a marxa ha arribat a Das per demostrar, també, que el jutge Pablo Llarena "no és benvingut". En els últims dies hi ha hagut controvèrsia al voltant de si Llarena està o no empadronat en aquest poble de la Cerdanya. L'alcalde de Das, per exemple, afirmava fa uns dies que a l'Ajuntament no hi ha constància que el jutge hi tingui casa, malgrat que fa uns dies el col·lectiu Arran va fer unes pintades contràries al magistrat davant d'una finca que va motivar, també, un missatge de condemna del Consell General del Poder Judicial.Algunes imatges de l'acte reivindicatiu que ha tingut lloc entre Alp i Das:

