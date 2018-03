El fort vent tomba arbres al Camp de Tarragona i obliga a restringir el trànsit a l'A-7

Prèviament, les línies de Rodalies R14 i R15 han estat interrompudes prop d'una hora entre Tarragona i Reus per la caiguda de part d'una teulada sobre la catenària.



El telèfon d'emergències 112 ha rebut aquest dissabte fins a les 16.00 hores 923 trucades per 663 incidències relacionades amb el fort vent que està bufant a Catalunya, especialment a les comarques de Tarragona, ha informat Protecció Civil de la Generalitat en un comunicat.



La majoria d'incidències han estat per caigudes d'uralites, cobertures, branques i arbres, obstacles a la calçada, tanques i tendals, encara que cap d'elles ha estat greu.



Des de l'inici de l'episodi del vent fins a les 16.00 hores d'aquest dissabte, els Bombers de la Generalitat han atès 471 avisos relacionats amb el vent i els de Barcelona han realitzat 65 sortides per vent.



La previsió indica que l'episodi de vent s'allargarà durant la tarda i fins a la matinada del dissabte al diumenge, i incrementarà el nombre de zones afectades.

Protecció Civil va activar aquest divendres l'alerta del Pla especial d'emergències per risc de vent a Catalunya, Ventcat, per l'episodi de vent. Des de la Generalitat es demana molta precaució en els desplaçaments i en les activitats de lleure a l'exterior per la possible caiguda de branques, arbres i altres elements estructurals. També reclama extremar la precaució en les activitats a l'aire lliure tant a l'entorn natural com a les zones urbanes properes a arbrat com ara parcs i jardins, per la possibilitat de caiguda de branques i arbres. En el moment de les ratxes més fortes cal evitar aturar-se a prop de murs de tancament o elements similars que poden caure per l'efecte del vent.Altres indicacions són fixar bé o retirar objectes de balcons i terrasses, així com evitar aturar-se a prop de bastides, tanques o murs inestables mentre durin les ràfegues de vent. En els moments de les ratxes més intenses es recomana protegir-se sobretot d'elements que semblin inestables i interrompre puntualment les activitats que suposin estar exposats a aquests forts vents. També s'indica que cal evitar situar-se a prop dels arbres ja que poden desprendre's branques i causar danys.

