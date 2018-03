Alerta per episodi de ventades amb ratxes molt fortes arreu de Catalunya

Les fortes ratxes de vent poden afectar gran part del país Foto: Aleix Ramirez

Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla especial d'emergències per risc de vent a Catalunya, Ventcat, per l'episodi de vent que a partir de la mitjanit entrarà pel sud del territori i afectarà el Montsià, el Baix Ebre i el Baix Camp. Demà dissabte a primera hora del matí, afectarà la meitat sud del territori, principalment el Baix Camp, l'Alt Camp, el Tarragonès i el Baix Penedès. També podrà afectar les comarques del litoral i prelitoral de Barcelona.Al migdia i a la tarda l'episodi s'estendrà cap al nord, especialment a la costa del litoral central i de Tarragona i les cotes altes de les comarques del Pirineu i Prepirineu Occidental i Central i Alt Empordà. El vent bufarà de component oest. Demà a la nit, el vent serà menys intens i es concentrarà a la costa litoral central i cotes altes del Pirineu. Es preveu que es pugui superar ratxes de 72 quilòmetres per hora durant l'episodi.Des de la Generalitat es demana molta precaució en els desplaçaments i en les activitats de lleure a l'exterior per la possible caiguda de branques, arbres i altres elements estructurals. També reclama extremar la precaució en les activitats a l'aire lliure tant a l'entorn natural com a les zones urbanes properes a arbrat com ara parcs i jardins, per la possibilitat de caiguda de branques i arbres. En el moment de les ratxes més fortes cal evitar aturar-se a prop de murs de tancament o elements similars que poden caure per l'efecte del vent.Altres indicacions són fixar bé o retirar objectes de balcons i terrasses, així com evitar aturar-se a prop de bastides, tanques o murs inestables mentre durin les ràfegues de vent. En els moments de les ratxes més intenses es recomana protegir-se sobretot d'elements que semblin inestables i interrompre puntualment les activitats que suposin estar exposats a aquests forts vents. També s'indica que cal evitar situar-se a prop dels arbres ja que poden desprendre's branques i causar danys.

