VÍDEOS La violència policial que Espanya no ha pogut amagar

Sis mesos. Mig any. Aquest és el temps que ha transcorregut des que milions de persones van sortir de casa per participar en un referèndum sobre la independència de Catalunya. L'1-O. Aquella fita amb la qual tant havia somiat el sobiranisme. Aquell somni que s'havia dibuixat com una jornada festiva i reivindicativa, i que es va acabar convertint en un escenari desolador en què els catalans van haver de defensar la democràcia amb els seus propis cossos.

La brutalitat exercida aquell dia per la policia espanyola i la Guàrdia Civil va trencar fronteres i, d'una manera o d'una altra, passarà a la història. Una violència policial sense filtres, que no va distingir per condicions, sexe ni edat, i que l'estat espanyol es va entossudir a amagar davant els ulls de la resta del món. Ara bé, aquella evidència que Espanya va intentar tapar, la xarxa se'n va encarregar d'il·luminar-la. Va ser el cas, per exemple, de la plataforma WikiLeaks, que va compartir a Internet un arxiu amb més d'un centenar de vídeos . Tot seguit, un recull d'imatges d'un dia històric.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)