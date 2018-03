L'armilla antitall salva un mosso de patir un apunyalament a Alcover

L'armilla antibales va evitar que un mosso resultés ferit per una arma blanca a Alcover. Segons han confirmat fonts del cos policial a NacioDigital, els fets van passar dimecres a les 16 h. quan una dona va alertar als Mossos d'Esquadra que la seva parella l'havia amenaçat i que alhora deia que es volia treure la vida.

Una patrulla es va dirigir ràpidament al domicili de la dona. Quan va arribar, la dona va explicar que l'home havia fugit amb el seu vehicle i que conduïa sota els símptomes d'haver consumit substàncies estupefaents i medicaments que podien alterar el seu estat. Els agents es van dirigir cap a un mas que la família al camp, al mateix municipi, i allà van localitzar l'home, que s'havia lesionat abans de l'arribada dels policies perquè havia trencat un vidre amb el braç. Quan va veure els dos agents, es va tirar a sobre d'un d'ells i el va intentar apunyalar amb un ganivet però l'armilla antibales ho va evitar. L'altre mosso va aconseguir separar-lo i entre els dos van aconseguir reduir-lo. L'element se seguretat va evitar que l'agent patís cap tipus de ferida per arma blanca però els dos van patir contusions mentre aturaven l'home.Fins al lloc també s'hi va desplaçar una unitat del SEM que va atendre l'agressor. Després de passar per l'hospital Pius de Valls, l'home de 33 anys va quedar detingut per atemptat contra agent de l'autoritat i temptativa d'homicidi.

