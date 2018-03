Aprèn a fer la mona i sorprèn tothom aquesta Setmana Santa

Fes la teva pròpia mona enguany Foto: Griselda Fosch

Vols gaudir d'una manera diferent de la mona de Pasqua enguany? Fes-la tu [email protected] i decora-la com més t'agradi. Amb aquesta recepta de Griseldas Kitchen t'ensenyem a fer aquest dolç típic de Setmana Santa.- 3 ous mida L- 90 gr. de sucre- 110 gr. de farina- 1 polsim de sal- 1/2 cullerada de llevat químic (la cullereta del cafè)- 125 ml d'aigua- 185 gr. de sucre- 2 ous petits- 60 ml d'aigua- 140 gr. de sucre- 10 gr. de faria blat de moro- Melmelada de préssec- Encenalls xocolata o ametlla trinxada- Encenem el forn a 180 graus.- Untem el motlle amb mantega i empolsem amb farina (motlle d'uns 18 o 20)- Es baten els ous i el sucre amb una batedora elèctrica o a mà. Han de triplicar el seu volum.- Després s'incorpora la farina tamisada junt amb el llevat i la sal i ho remenem amb suavitat de dalt a baix amb una llengua pastissera.- S'aboca la massa al motlle amb una cullera o mànega pastissera.- Posem al forn 15 minuts a 180 graus (el temps dependrà del forn de cadascú), després baixem a 170 graus uns 8 minuts més.- Un cop està cuit, el deixem refredar al motlle una mica i ho traiem a sobre una reixa.*Val més fer el bescuit d'un dia per l'altre- Posem l'aigua i el sucre tot junt al foc i quan arranqui el bull ho deixem uns 3 minuts.- Podem afegir una mica d'aroma o licor quan surt.*Això ho deixarem refredar.- Batem els ous juntament amb l'aigua i ho passem per un colador.- Barregem el sucre i la farina de blat de moro.- Posem les dues barreges en un cassó al foc i no deixem de remenar fins que espesseixi i reservem.- Partim el pa de pessic en 2 pisos. Farcim amb una capa de melmelada i així es mantindrà humit i pintem amb l'almívar.- Recobrim amb la gemma, tant la part de sobre com els voltants (així se'ns enganxaran els fideus de xocolata).- Recobrim el lateral amb fideus de xocolata i acabem de decorar al gust de cadascú!

