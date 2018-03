«No hauria de ser aquí»: els companys de presó de Puigdemont mostren incredulitat

La presó de Neumünster Foto: ACN

Carles Puigdemont no podrà passar la Setmana Santa amb la seva família i ho farà a la presó de Neumünster, al nord d'Alemanya. La directora del centre penitenciari, Yvonne Radetzki, ha remarcat que que els reclusos "es preocupen per ell, el cuiden, miren si té suficient cafè i fins i tot també diuen que 'no és gens com nosaltres, ell no hauria de ser aquí".Radetzki afirma que el president "no rep cap tracte especial" i que "està en un edifici de la presó completament normal", i també destaca que l'habitacle on està Puigdemont fa menys de deu metres quadrats i compta amb els objectes "habituals": un llit, un lavabo, un armari, una prestatgeria i una televisió."El senyor Puigdemont és molt agradable en el tracte, relativament reservat i s'integra bé aquí", afirma la funcionària alemanya que dirigeix la presó des de fa quatre anys. "Es podria suposar que com és un polític i compta amb un cert grau de notorietat, que això es noti també aquí. Però no és per res així". En aquest sentit, afegeix que "tot el contrari, es mostra molt modest i no ha tingut desitjos especials".El líder independentista català "s'ha integrat de manera completament normal en la vida quotidiana de la presó com qualsevol altre pres", detalla Radetzki. Això significa que també que Puigdemont solament compta amb dues hores de visita al mes, a excepció dels seus advocats i parlamentaris, que poden visitar-lo totes les vegades que vulguin. "D'una altra manera seria injust. Volem tractar tots els reclusos aquí de la mateixa manera", afirma. Com qualsevol altre reclús, Puigdemont pot trucar per telèfon, però no rebre trucades. No pot usar Internet, però està permès l'ús d'Skype després de la mediació del personal de la presó.

