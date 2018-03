Pep Guardiola: «És injust que ens comparin amb la kale borroka o ETA»

Pep Guardiola, amb un llaç groc. Foto: Europa Press

Pep Guardiola ha afirmat aquest divendres en una roda de premsa que va viure "amb preocupació" la detenció del president Carles Puigdemont a Alemanya "com tothom que no vol cap mal per als implicats ni per les seves famílies". El tècnic del Manchester City també ha lamentat les paraules d'alguns partits polítics, com PSOE i Cs, i ha etzibat que "és injust que ens comparin amb ETA o amb la kale borroka".L'entrenador català diu que del dia del referèndum hi ha prou material gràfic que descriu la identitat del procés d'independència i que demostra el tarannà i la manera de fer les coses. El tècnic envia un missatge als que pensen diferent: "Quan diuen que són generadors de violència aquí és on s'equivoquen" perquè "només t'has de fixar amb el que va passar l'1 d'octubre. La fotografia és meravellosa, no enganya i hi ha moltes proves".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)