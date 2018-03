Ferit greu un ciclista de 57 anys en un xoc amb un cotxe a la B-510 a Argentona

Imatge d'arxiu d'un helicòpter del SEM Foto: SEM

Un ciclista de 57 anys ha resultat ferit greu aquest divendres al matí en un accident amb un turisme implicat a la B-510 a Argentona (Maresme). L'avís de l'accident s'ha rebut a les 10.02 hores i fins al lloc dels fets, al quilòmetre 0 d'aquesta via, s'ha desplaçat una ambulància i un helicòpter medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i efectius dels Mossos d'Esquadra.El xoc s'ha produït per causes que es desconeixen. El ferit de gravetat ha estat evacuat per aire a l'Hospital Can Ruti de Badalona.

