VÍDEO Les imatges desmunten els atacs d'Albiol contra Jordi Sànchez al Parlament

Albiol en el Parlament de Catalunya:



"Jordi Sánchez está en Soto del Real por asaltar un coche de la guardia civil, por ponerse encima del capó a defender una subversión".



Aquí las imágenes que desmontan al EMBUSTERO @Albiol_XG. pic.twitter.com/lJurhyutch — Juan Miguel Garrido (@Juanmi_News) 30 de març de 2018

El president del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, va denunciar aquesta setmana al Parlament que l'independentisme és una "causa impossible i inadmissible en una democràcia seriosa" i ha asseverat que la CUP porta cinc "defensant idees de ruptura des del Parlament" i, en canvi, no veu que el seu cap de files, Carles Riera, "estigui en cap presó tancat" ni té "cap carceller" al seu voltant.Així, va acusar l'independentisme de voler "desviar l'atenció de la realitat", ja que afirma que "Jordi Sànchez està a Soto Real per assaltar un cotxe de la Guàrdia Civil i pujar-hi a defensar una subversió". Unes declaracions que ara, l'usuari de Twitter @Juanmi_News ha volgut desmuntar. En un vídeo penjat al seu compte, mostra les paraules d'Albiol, així com les imatges del 20 de setembre i els gestos que van fer Jordi Sànchez i Jordi Cuixart perquè els Mossos poguessin fer els escorcolls.

