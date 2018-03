El govern alemany es mantindrà al marge d'una possible extradició de Puigdemont, segons «Der Spiegel»

Fiscalia general del 'land' de Schleswig-Holstein i el tribunal superior del mateix 'land' Foto: ACN

El govern d'Alemanya es mantindrà al marge d'una possible extradició de Carles Puigdemont a Espanya, segons publica aquest divendres 'Der Spiegel'. El fiscal general de Schleswig-Holstein ha de decidir després de les vacances de Setmana Santa si accepta o no tramitar l'euroordre emesa pel Tribunal Suprem, i per quins càrrecs. Si l'accepta, s'obrirà un procés judicial que es pot allargar fins a dos mesos, tres si s'argumenten circumstàncies excepcionals.L'executiu de Merkel no hi pensa intervenir per evitar un conflicte "jurídico-polític" i per no interferir en les decisions sobre extradicions, que són competència de les administracions dels estats federats, segons el setmanari alemany. L'euroordre de Pablo Llarena reclama el president destituït per rebel·lió, malversació de fons públics i, també, corrupció, tot i que no està processat per aquest darrere delicte.En una conversa telefònica el mateix divendres de la detenció de Puigdemont, els responsables de Justícia, Exteriors i Interior del govern Berlín va acordar que no hi hauria cap ingerència política en el cas.L'advocat alemany de Puigdemont va demanar aquesta setmana al govern de Merkel que deixi clar si extradeix o no per motius polítics.