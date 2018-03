VÍDEO Quatre ministres espanyols entonen amb fervor l'himne de la Legió

La Setmana Santa omple els carrers i les places per veure desfilar les processons dels fidels. Els polítics solen presenciar i prendre part d'aquestes celebracions com demostra el vídeo en el qual es pot veure com María Dolores de Cospedal (Defensa), Juan Ignacio Zoido (Interior), Rafael Català (Justícia) i el portaveu del govern espanyol Íñigo Méndez de Vigo (Educació, Cultura i Esport) cantaven l'himne de la Legió espanyola, El novio de la muerte, a Màlaga. Els quatre ministres no s'han volgut perdre el trasllat que la Legió va fer del Cristo de la Buena Muerte a la capital de la Costa del Sol.



#España es incapaz de sacudirse la peste de la dictadura criminal #franquista y del nacionalcatolicismo! Como demuestran los ministros de derecha extrema del #PP cantando «el novio de la muerte» himno de la Legión! Estado aconfesional? Dónde?#SemanaSanta pic.twitter.com/Z3AzvSWMkU — Manel Márquez (@manelmarquez) 30 de marzo de 2018

Les reaccions a aquesta acció protagonitzada pels ministres no s'ha fet esperar. Un dels primers a opinar ha estat Ernest Maragall, diputat d'ERC al Parlament. El republicà ha dit que "la qüestió no és que els quatre ministres cantessin 'sóc el nòvio de la mort', la qüestió és que pensen, decideixen i actuen com a 'nòvios de la mort' i que aquesta és la marca que adhereixen a l'Estat espanyol". Així de contundent s'ha mostrat a través d'una piulada a Twitter.

La cuestión no es que los 4 Ministros cantaran “...soy el novio de la muerte”, la cuestión es que piensan, deciden y actúan como “novios de la muerte” y que esa es la marca que le adhieren al Estado español.

Así confirman la voluntad catalana de tener “vida” propia

“Adéu Espanya” https://t.co/tcnOHx7ea7 — Ernest Maragall (@ernestmaragall) 30 de marzo de 2018

Segons el mateix Maragall, després de veure el vídeo, ha reblat que "així confirmem la voluntat catalana de tenir vida pròpia; adéu, Espanya".

