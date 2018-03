Manifestacions a Alemanya el cap de setmana per reclamar l'alliberament de Puigdemont

Manifestants, davant al presó de Neumünster Foto: Twitter @ANCHamburg

Si sou a Alemanya, hi viviu o hi teniu coneguts, els propers tres dies hi ha manifestacions de suport al president @KRLS a Stuttgart, Munich i Berlin. #LlibertatPresosPolitics pic.twitter.com/Wxc15w0myv — Jaume Clotet 🎗 (@jaumeclotet) 29 de març de 2018

L'ANC-Alemanya ha convocat diverses manifestacions per reclamar l'alliberament del president destituït, Carles Puigdemont, que és a la presó de Neumünster. La més important és la de Berlín, prevista per diumenge al migdia davant de la Porta de Brandenburg, però també se n'han convocat per aquest divendres a Stuttgart o per dissabte a Munic i Karlsruhe. En els últims dies, les seccions internacionals de l'ANC o els CDR també han promogut mobilitzacions davant de la presó de Neumünster, on és Puigdemont, o en altres ciutats alemanyes com Bremen.

