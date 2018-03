Rescatat un excursionista després de caure per un desnivell de 20 metres a Pedreguer, a Alacant

L'helicòpter trasllada el ferit a l'Hospital de Dénia Foto: Cedida

L'helicòpter del Consorci Provincial de Bombers d'Alacant ha rescatat aquest dijous a la tarda a un excursionista que ha resultat ferit després de caure des d'una altura d'uns 20 metres mentre es trobava en una zona propera al castell de l'Ocaive, a Pedreguer (Alacant).Els serveis d'emergències van rebre l'avís que un grup de ciutadans estrangers estaven fent senderisme i escalant en aquesta zona, i que un home d'entre 30 i 40 anys havia caigut en un desnivell d'uns 20 metres.Es va mobilitzar un helicòpter de bombers, a més d'efectius del parc de Dénia. L'home, que va resultar ferit per la caiguda, va ser rescatat finalment per l'aeronau on va ser estabilitzat. Segons la primera avaluació realitzada a l'helicòpter, l'home tenia una possible fractura a tíbia i peroné, i també podria tenir afectats el maluc i la pelvis. El ferit va ser traslladat a l'hospital de Dénia.

