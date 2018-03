El president del Bundestag diu que el cas de Puigdemont no és «trivial»

Pot dir el que vulgui, doncs ncs nosaltres ja no creiem en res que vingui d'Europa, on els governs i els governants es mouen per corporativisme, gratificacions i l'apatia. Quan mor la gent als Balcans miren cap a un altre costat, quan moren els immigrants al mediterrani, o la policia espanyola els tiroteja a 50 metres de la costa també , quan un poble que vol votar se'l cus a garrotades i tothom diu que és un afer intern... Ja n'hi ha prou! Aquesta no és l'Europa de la democràcia, ni de la germanor, és la dels vividors, la dels que s'omplen la butxaca i red més. A les properes eleccions al parlament europeu els votarà sa mare, perquè el que som els catalans...