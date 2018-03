VÍDEO Un nen de 3 anys «captiva» la Legió entonant «El novio de la muerte»

VÍDEO | Un niño de tres años cautiva a la Legión cantando 'El novio de la Muerte' https://t.co/GSk4ykASAU pic.twitter.com/cFwfJdQUSA — antena 3 (@antena3com) 29 de marzo de 2018

Un nen de 3 anys s'ha convertit en un nou fenomen viral. El petit, que es diu Yoel Extremera, conegut ja per desfilar amb només 20 mesos amb l'uniforme de la Legió, ha tornat a saltar a la fama per cantar El novio de la muerte, himne oficial d'aquesta força militar espanyola. Aquesta acció del menor no ha passat desapercebuda per Antena 3, que destaca que Extremera "captiva" tota la Legió.El nen va entonar la cançó durant l'acte que els legionaris del vaixell Contramaestre Casado traslladaven el "Cristo de la Buena Muerte" a Màlaga.Aquest és el vídeo que van publicar quan només tenia 20 mesos.

