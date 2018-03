Emboscada d'«Espejo Público» contra el funcionari crític d'Estremera

Entrevista tensa la que s'ha viscut aquest divendres a Espejo Público a Antena 3. El programa ha entrevistat José Ángel Hidalgo, el funcionari d'Estremera que ha escrit un article molt crític a la revista CTXT contra el govern espanyol per l'empresonament dels polítics catalans. El presentador substitut de Susana Griso, Albert Castillón, i els col·laboradors no han dubtat en carregar contra el també periodista i escriptor per haver manifestat la seva opinió.Hidalgo ha començat la seva "defensa" dient que té tot el dret del món a expressar el que pensa. El presentador, sense miraments, li ha dit que el dret d'expressar-se "ho dirà" Institucions Penitenciàries, que l'ha citat dilluns". Hidalgo ha sortit al pas abans que acabés la frase per dir-li que d'això res, "el meu dret no me'l reconeix Institucions Penitenciàries. Jo tinc dret a expressar-me sempre que no ofengui a ningú i no afecti la meva feina".Castillón ha seguit amb la seva croada contra Hidalgo dient que "no ofendre és molt elàstic. Hi ha gent que es pot sentir ofesa perquè parli de crims polítics". Sobre això, Hidalgo ha etzibat que això no ho pensa només ell, sinó que hi ha mig Congrés que pensa el mateix i alhora ha aprofitat per denunciar que "ens estan utilitzant", "ens han fet servir a policies, guàrdies civils i funcionaris de presons per un problema que és polític" ha sentenciat.Una col·laboradora ha intentat deixar en evidència a Hidalgo demanant-li que si "posa en dubte totes les decisions judicials que acaben a Estremera?" "Mai" ha respost amb contundència el funcionari de presons. La col·laboradora ha insistit: "I per què en aquest cas sí?". Hidalgo li ha dit que és una reivindicació del col·lectiu de professionals al qual pertany. Sobre la citació de dilluns, davant la Inspecció General d'Institucions Penitenciàries, Hidalgo ha dit que "hi vaig molt tranquil" i ha afegit que "assumeixo tot el que pugui passar". Ara bé, el mateix funcionari ha dit que "si surto perjudicat, això reforça la democràcia perquè es demostrarà que els funcionaris de presons no podem tenir opinió política".Si no podeu visualitzar el vídeo, cliqueu aquí

