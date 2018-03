VÍDEO Un home insulta greument Puigdemont i lloa la figura de Tejero

No es un contenedor quemado pero yo lo pongo a ver si también abre telediarios. pic.twitter.com/TxYe9mn8cZ — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 30 de marzo de 2018

L'independentisme no desperta massa simpatia en alguns punts de l'estat espanyol i així ho demostra aquest vídeo, compartit a les xarxes del diputat d'ERC Gabriel Rufián, on es pot veure un home que diu la seva sobre Carles Puigdemont i la resta dels membres del Govern, que estan empresonats i a l'exili.L'home, a banda d'insultar sense miraments a Puigdemont, considera que el president ha de passar tant de temps a la presó com el "tinent coronel, senyor Tejero, que en cap moment va abandonar a la seva Guàrdia Civil en el Parlament". L'unionista diu que Puigdemont "s'ha fugat i ha deixat abandonats" a la resta dels membres del Govern.Després de dedicar algunes paraules denigrants cap a Puigdemont, l'home assegura que "desitjo que la Guàrdia Civil el transporti a Madrid, fins a la presó" i acaba el seu vídeo amb un "Viva España i viva Franco".El diputat republicà ha compartit el vídeo a la xarxa dient, amb la ironia que el caracteritza, que "no és un contenidor cremat però ho poso a veure si també obre informatius".

