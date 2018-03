VÍDEO Eixordador aplaudiment de Versalles a Jordi Savall quan dedica una cançó als presos polítics

Impresionant Jordi Savall dedica una peça musical als Presos Polítics Catalans amb gran rebuda per part del públic francès a Versalles pic.twitter.com/Bc6Sm3xU6A — PRIMAVERA CATALANA (@PrimaveraCat_) 29 de marzo de 2018

Jordi Savall ha tornat a dedicar una peça musical als presos polítics però aquesta vegada ho ha fet a França. El músic i director d'orquestra, en un concert a Versalles, s'ha dirigit al públic per explicar-los que la peça que s'interpretaria a continuació anava dedicada als polítics i als Jordis, que estan empresonats a Madrid i també als exiliats. Savall ha dit que és una mostra de solidaritat i compassió per aquelles persones que pateixen la repressió i la persecució política.El públic ha rebut amb un eixordador aplaudiment la iniciativa del director català.Per altra banda, Savall ja va dedicar La Passió segons Sant Mateu de J. S. Bach als presos polítics i als exiliats, durant el concert que va dirigir dissabte passat al Teatre Auditori de Granollers . En concret, Savall va demanar que l'actuació, el gran concert de música clàssica de la temporada al teatre granollerí, fos "una pregària" pels empresonats i pels que han hagut de fugir.Jordi Savall és una de les personalitats musicals més polivalents de la seva generació. Les seves activitats com a concertista, pedagog, investigador i creador de nous projectes, tant musicals com culturals, el situen entre els principals artífexs del fenomen de revalorització de la música històrica.Ha enregistrat i editat més de 230 discos de repertoris de música medieval, renaixentista, barroca i del classicisme, amb una especial atenció al patrimoni musical hispànic i mediterrani, que han estat mereixedors de diverses distincions. La seva fecunda carrera musical ha estat guardonada amb les més altes distincions nacionals i internacionals.

