S'imposen més de 20.000 sancions per l'ús del mòbil o del GPS durant el 2017

Un conductor utilitzant el telèfon mòbil Foto: Flickr IntelFreePress

Respondre a una trucada o llegir un missatge mentre es condueix pot costar la vida. El Servei Català de Trànsit (SCT) no s'ha cansat de repetir aquest avís des que els telèfons mòbils van irrompre en la vida quotidiana, però molts conductors encara no en són conscients. Trànsit ha imposat 20.731 sancions per ús del mòbil o altres sistemes de comunicació, com el navegador, el 2017.Aquesta és una xifra similar a la del 2016 (20.696) i significa que de mitjana, cada dia, es van obrir 57 expedients que ja són ferms per manipular un aparell de comunicació al volant. Les distraccions es mantenen com el principal factor concurrent en la sinistralitat viària. L'any passat, el 31,7% dels accidents amb víctimes mortals van tenir com a factor concurrent una distracció. "La clau és conscienciar la gent perquè canviï el comportament", subratlla el coordinador de Seguretat i Mobilitat Viària del SCT, Òscar Llatje.La falta d'atenció està darrere d'un de cada tres sinistres mortals el 2017 i, pel que fa al conjunt dels accidents, va representar el 28,4%, de manera que el pes de les distraccions puja en els casos més greus. A més, el Servei Català de Trànsit puntualitza que la incidència de les distraccions encara podria estar "infradimensionada", ja que altres causes d'accident són la conseqüència d'una falta d'atenció al volant; per exemple, saltar-se un stop pot haver estat motivat per una distracció que, en canvi, pot no constar en la investigació.El Servei Català de Trànsit admet preocupació pel fet que les distraccions es mantinguin com a principal factor concurrent d'accident i que no hagin baixat en els darrers anys. A part del vessant sancionador, des de Trànsit insisteixen en la responsabilitat dels conductors. "Si realitzem una activitat de risc, com operar una màquina que talla, hi posem tota l'atenció. La conducció ens l'hem de prendre d'aquesta manera. Hem de fer un esforç per estar atents", demana Llatje, que reconeix: "La manera més potent per reduir les distraccions és conscienciar la gent, que assumeixi el missatge i canviï el comportament. Si aquesta causa d'accident no baixa, vol dir que no estem aconseguint conscienciar-los del tot".El coordinador de Seguretat i Mobilitat Viària també veu en el vehicle intel·ligent una oportunitat per reduir les distraccions, si bé aquest és un escenari de futur, almenys a mig termini. "La tecnologia del cotxe ha d'ajudar i no promoure operacions com manipular el mòbil o el GPS. De cara al futur, el cotxe pot assumir en part la labor d'evitar la distracció del conductor amb diversos sistemes, com una alerta que detecta quan el conductor s'adorm o mou la visió d'on l'ha de tenir", assenyala Llatje. Però mentre el cotxe intel·ligent total no sigui una realitat i no es popularitzi, l'actitud responsable del conductor continua sent l'únic sistema per evitar les distraccions.El primer trimestre del 2018 està sent especialment negre a les carreteres catalanes. 49 persones han perdut la vida en accidents de trànsit (dades fins al 28 de març), mentre que en el mateix període de l'any passat en van morir 28, un 75% més. Trànsit demana als conductors màxima prudència i ha redoblat aquesta crida per Setmana Santa, uns dies de molta mobilitat.

