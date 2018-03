Tarragona viurà una processó per exigir l'alliberament de presos polítics

El cartell de la convocatòria per anar a la processó pels presos polítics Foto: Cedida

Els CDR de Tarragona i Som República han organitzat una processó però en aquest no està vinculada a la Setmana Santa, sinó als presos polítics. La convocatòria és, com cada divendres, a les 20 h, davant la presó de la ciutat.Els organitzadors animen a tothom a participar-hi:"Expressa't, porta pancartes, fotos, vesteix com vulguis, amb un toc groc i amb espelmes!". Un cop més, volen exigir l'alliberament dels presos polítics i que el Govern legítim torni a Catalunya.La processó independentista coincidirà amb la tradicional i multitudinària Processó del Sant Enterrament, que arrencarà a les 19.30 hores.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)