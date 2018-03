«Aquests són els fills de Junqueras esperant per anar a veure el seu pare»: Rufián esclata contra els «carcellers»

Estos son los hijos de Junqueras esperando para ir a ver a su padre. 147 noches sin él. Que no los olvidéis jamás y que no durmáis una sola noche en paz más, carceleros. pic.twitter.com/6pgF7k7mhk — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 29 de marzo de 2018

Gabriel Rufián ha fet una piulada demolidora. El diputat d'ERC ha explicat que els fills d'Oriol Junqueras esperen el tren per poder anar a veure el seu pare a la presó d'Estremera. El republicà ha etzibat que ja són 147 nits que estan separats i sense dubtar-ho, envia un missatge als culpables d'aquesta situació: "Que no ho oblideu mai i que no dormiu ni una sola nit en pau. Carcellers".El tuit del diputat arriba després que en els perfils de Facebook i d'Instagram del vicepresident empresonat Oriol Junqueras publiquessin la mateixa imatge però acompanyada del text: "Avui anem a veure el pare. Ja han passat molts dies des de la darrera abraçada".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)