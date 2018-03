Presó provisional i sense fiança per l'acusat d'assassinar un home a Riudecanyes

El magistrat del Jutjat d'instrucció 3 de Reus ha acordat presó provisional comunicada i sense fiança per al detingut per la mort d'un home a Riudecanyes. Segons informa el TSJC, la causa està oberta per un delicte d'assassinat.Per altra banda, durant aquests dies, el jutjat ha practicat diverses diligències com entrades i registres al domicili del detingut -un home de 46 anys i nacionalitat romanesa- i en altres immobles o inspeccions oculars en alguns espais.Aquest dimecres es va conèixer que l'autòpsia va confirmar la mort violenta de l'home que va aparèixer aquest dimarts a la riera de Riudecanyes, segons van informar els Mossos d'Esquadra. Els fets haurien tingut lloc el passat dissabte, 24 de març, quan dos homes es van barallar per motius que encara es desconeixen. Com a resultat de les lesions, un d'ells, de 42 anys i nacionalitat espanyola, va morir.Els forenses van certificar que les ferides mortals produïdes són de caràcter homicida. Segons fonts policials, l'autor dels fets hauria abandonat la víctima a la riera de Riudecanyes, on el cos va ser trobat aquest dimarts poc abans de les deu del matí.

