El PSOE ja compara els CDR amb la «kale borroka»

"És el germen de la kale borroka". Així de contundent s'ha expressat aquest dijous el secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, sobre l'acció directa que estan duent a terme en les darreres setmanes els Comitès de Defensa de la República. El dirigent socialista exigeix que l'estat de dret espanyol actuï, d'una vegada per totes, per erradicar-ho. N'ha parlat a Europa Press.



Ábalos considera que són com els grups que exercien violència al carrer i que hi va haver a Euskadi i també en revolucions a Sud-amèrica com Cuba, Nicaragua i Veneçuela. Creu que la funció, ara per ara, dels CDR és la "intimidació" i assenyala que el seu objectiu és "el control de la població i de la informació". "Això és el que caracteritza un comando d'aquests, són els que vigilen la quadra", ha rematat.

Aquestes paraules d'un dels principals representants del PSOE arriben el mateix dia que han cremat, de matinada, l'Ateneu Popular de Sarrià, a Barcelona, i hi han fet pintades feixistes amb simbologia nazi i franquista. També hi havia impreses consignes contra els Comitès.

