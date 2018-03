La detenció de Puigdemont encén les alarmes del món empresarial

La detenció del president Carles Puigdemont a Alemanya ha estat qualificada d'"una bona notícia" per la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría . Però aquest aire de triomfalisme del govern espanyol no és compartit per un ampli sector del món empresarial. En cercles propers a organitzacions econòmiques, de la CEOE a la Cambra de Comerç o el Cercle d'Economia, l'ingrés a presó de Puigdemont i la petició d'extradició emesa pel govern espanyol va ser rebuda amb "preocupació" i "consternació".Segons un dirigent proper a la Cambra de Comerç, que viu el tram final del mandat de Miquel Valls, "Puigdemont no ha tingut la bona entrada que el seu predecessor, Artur Mas, va tenir en el ambients empresarials, però ara mateix se'l preferia residint a Waterloo que a una presó alemanya esperant l'extradició. Sobretot si no hagués impedit la formació d'un govern a Catalunya". L'estabilitat política continua sent la prioritat del món econòmic. Hi ha un enorme sentiment de frustració en els àmbits de la gran empresa, després de no haver estat atesos en els seus intents de trobar una sortida al xoc institucional. L'octubre passat, fins i tot van intentar evitar la declaració d'independència en una dramàtica crida a Puigdemont i Oriol Junqueras , que explica el periodista Oriol March a Los entresijos del procés.Fonts de la CEOE corroboren el neguit de la Cambra de Comerç, compartit pel Cercle d'Economia. Des de l'entorn del president de la patronal espanyola, Joan Rosell, s'afirma que "els empresaris volen el retorn a la tranquil·litat i l'onada de detencions no ajuda". La imatge d'un president Puigdemont retornat a l'estat espanyol per declarar davant el Tribunal Suprem provoca calfreds. Hi ha temor a entrar en una dinàmica descontrolada de "disturbis i violència" que pugui escapar al control de l'Estat.Enfront la deriva unilateral del procés, el gruix de les corporacions econòmiques van alinear-se en favor de la legalitat espanyola, amb més o menys matisos. Però també hi ha crítiques cada cop més dures contra l'actitud del govern de Mariano Rajoy. Aquests dies, s'escolten en els ambients d'empresa expressions com "irresponsabilitat", "incompetència" i "supèrbia" per definir l'actitud de l'executiu espanyol davant Catalunya.Tan sols en els sectors més propers a la Moncloa o al Partit Popular, com en una part de l'empresariat madrileny, s'ha aplaudit la detenció de Puigdemont. Però segons les mateixes fonts, "no són representatius de la majoria de la cúpula de la CEOE ni d'institucions com la Cambra". Mentre Foment del Treball manté un silenci sepulcral, la patronal vallesana Cecot ha expressat un cop més una crida al diàleg i el rebuig a la judicialització de la crisi política

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)