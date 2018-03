Així és el dia a dia de Puigdemont a la presó d'Alemanya

Carles Puigdemont va ser detingut diumenge passat quan tornava en cotxe cap a Bèlgica des de Finlàndia. Feia pocs quilòmetres que havia travessat la frontera d'Alemanya i la policia el va enxampar i retenir a la presó , on hi estarà -en cas que no s'accepti algun recurs de la defensa abans- fins que el jutge prengui una decisió definitiva sobre la petició d'extradició de Llarena La directora de la presó de Neumünster, Yvonne Radetzki, ha explicat aquest dijous que el cap de l'executiu català s'ha integrat "sense problemes" a la presó i segueix la seva rutina "sense alteracions". Segons publiquen diversos mitjans, Radetzki ha detallat que Puigdemont està "bé i té bona salut".El president exiliat no ha acceptat rebre cap estatus especial i ha demanat que se'l tracti amb normalitat. Es comunica amb els treballadors de la presó majoritàriament en anglès, tot i que amb algú parla també en castellà. Ara bé, tal com explica Radetzki, en cas de necessitar un intèrpret, la presó li facilitaria.Dorm en una cel·la individual, que no supera els 10 metres quadrats, i compte amb un llit, un armari, un escriptori, un lavabo i una televisió. Pot utilitzar el telèfon, però té accés limitat a internet.Comença la jornada ben aviat, a dos quarts de set del matí (mitja hora més tard en caps de setmana i festius) i la primera activitat del dia és l'esmorzar. El dinar és al voltant de les 12:00h i el sopar a les 17:00h. A les 20:00h els presos ja estan tancats a la seva cel·la.Hi ha reclusos que li han transmès el seu suport i li han expressat que "no hauria de ser aquí". N'hi ha molts que han mostrat "comprensió" per l'arribada d'un pres de rellevància internacional a les instal·lacions.

