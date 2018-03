L'ANC es manifestarà l'1 d'abril a Berlín per exigir la llibertat de Puigdemont

L'Assemblea Nacional Catalana prepara una nova manifestació de l'independentisme més enllà de les fronteres de Catalunya. Segons ha informat l'entitat sobiranista, la concentració serà a Berlín el proper 1 d'abril i pretén mostrar el rebuig de la societat catalana a la detenció del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, a Alemanya.L'ANC també vol apel·lar i mobilitzar als ciutadans catalans que ja resideixen en el país germànic per denunciar la deriva autoritària de l'estat espanyol i posar el focus en el paper que el seu país pugui jugar tant en la decisió definitivament sobre l'extradició demanada per Llarena com en una possible solució pactada del conflicte polític entre Catalunya i Espanya. L'entitat, a més, també vol picar a la porta dels ciutadans alemanys que vulguin defensar els valors de la democràcia.La manifestació portarà el lema "Per una solució política: llibertat presos polítics catalans" i tindrà lloc en un dels punts més icònics de la capital alemanya, la Porta de Brandenburg, on s'apleguen milers i milers de turistes d'arreu del món dia rere dia.

