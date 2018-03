La CUP insisteix que s'ha d'investir Puigdemont

La CUP torna a insistir en la necessitat d'investir Carles Puigdemont com a president de la Generalitat. Els anticapitalistes ho han afirmat en un comunicat, en què consideren que el Govern ha de respondre al mandat democràtic sortit de l'1 d'octubre, i que es va reiterar en el marc de les eleccions del 21 de desembre.



Per això, creuen que hi ha "tots els elements sobre la taula" perquè Puigdemont sigui investit i perquè s'iniciï el procés de construcció de sobiranies, que facin "fer efectiva la República". "Cada cop que la democràcia recula davant la repressió i la dictadura, aquesta mossega més fort", han lamentat. En aquest sentit, insten el Parlament a "defensar els drets i la voluntat popular", tal com demostren, també les mobilitzacions ciutadanes dels últims dies.

Sobre aquestes, la CUP ha denunciat que hagin estat "reprimides durament pels Mossos d'Esquadra" quan, per la seva part, els manifestants reclamaven l'alliberament dels presos i el lliure retorn dels exiliats.A més, els cupaires també han volgut mostrar el seu "total rebuig" a "l'atac feixista" contra l'Ateneu Popular de Sarrià. "La nostra condemna més absoluta davant l'atac i la nostra abraçada més tendra a les companyes. Ens volen amb por, però ens trobaran juntes", han sentenciat.

