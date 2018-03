Els CDR aixequen ara barreres dels peatges

FOTOS Centenars de persones convocades pels @CDRCatOficial també tallen la frontera a Puigcerdà en plena operació sortida de Setmana Santa https://t.co/1jx9r4P9GN pic.twitter.com/zS2zUHyu4W — NacióPolítica (@naciopolitica) 29 de març de 2018

Els CDR continuen en plena activitat per denunciar la repressió de l'Estat. Una nova acció, que fins ara no havien fet, ha estat aixecar barreres d'un peatge. Ho han fet aquesta tarda a la sortida de l'autopista AP-2 a Montblanc, a la Conca de Barberà. A la protesta per reclamar la llibertat dels presos polítics hi han participat unes 150 persones. Arreu del territori català també s'han realitzat marxes lentes i talls de frontera en aquest dijous d'operació sortida de Setmana Santa.L'acció ha començat poc després de les cinc i l'objectiu dels CDR participants era allargar-la unes dues hores. L'afluència de vehicles ha anat progressivament a menys, ja que Abertis ha tancat el peatge de l'AP-2 de la capital de la Conca de Barberà i ha obligat els vehicles a sortir a les sortides següents. Hi ha presència discreta de Mossos d'Esquadra però no pas de membres dels antiavalots.Tot apunta que aquest tipus de protesta –que finalment ha acabat a les 18.45- es pot reproduir al llarg de la Setmana Santa en altres punts del país.A les Terres de l'Ebre, els CDR han organitzat marxes lentes per les carreteres de la Terra Alta, la Ribera d'Ebre i el Baix Camp . Una trentena de cotxes recorren de forma agrupada i cíclica tres rutes per la N-420, la C-43 i la C-44 sense causar, ara per ara, retencions destacablesEls CDR també s'han mobilitzat a Puigcerdà, a la Cerdanya. Més de 300 persones han tallat la carretera N-152 des de l'accés a Puigcerdà al tram de la via que discorre pel seu centre urbà. Ha estat en el marc d’una caminada per protestar contra l’empresonament de Carles Puigdemont i d’altres polítics catalans independentistes.

